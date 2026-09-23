il commento

Il mondo sta imparando a fare a meno di Trump

Gigi Riva
Gigi Riva
Gigi Riva
Segui Domani su Google
23 settembre 2026 • 19:49

Il discorso del tycoon all’Onu è la cartina di tornasole dell'irrilevanza. Dal Canada all’Ue ai paesi del Golfo, la geopolitica si sta costruendo altre geometrie. Così il capo della Casa Bianca è costretto a cercare nella Cina l'ultimo partner con cui trattare per portare a casa un risultato. Al prezzo di riconoscere a Pechino il rango di potenza alla pari e di ricevere Xi con i tappeti rossi in cambio della sua intercessione presso Teheran

Prima piano poi sempre più velocemente il mondo ha capito che si può fare a meno di Donald Trump e, finché ci sarà lui, degli Stati Uniti d'America. Non più il leone che governa la giungla, come da proverbiale definizione della dottrina neo-con, ma una potenza diventata inaffidabile e, ancora peggio, trascurabile. Dunque ci si arrangia come se non ci fosse, la geopolitica si costruisce altre geometrie: sarà questa la conseguenza imperdonabile dei danni provocati dal tycoon. Il suo discorso all

Gigi Riva
Gigi Riva
Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE