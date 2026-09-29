Il problema non è lo straniero. La scuola non colma il divario tra sfavoriti e avvantaggiati

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Il decreto legge approvato giovedì scorso in Consiglio dei ministri introduce, dal 2027-28, un tetto del 30 per cento nelle classi prime per gli alunni stranieri non nati in Italia e privi di un percorso scolastico italiano. Il governo presenta la misura come uno strumento per l’apprendimento e l’integrazione. Non è un’idea nuova: il tetto esisteva già dal 2010, con una circolare della ministra Gelmini, e ora diventa obbligo di legge. Che imparare in una lingua che non si padroneggia sia diffici