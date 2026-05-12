Il secolo Usa è morto. Parola di profeta neocon

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«È difficile individuare un altro momento in cui gli Stati Uniti hanno subito una sconfitta totale in un conflitto, una disfatta così decisiva da non poter essere né riparata né ignorata», ha scritto Robert Kagan in un saggio pubblicato dall’Atlantic. Per apprezzare fino in fondo la forza dirompente di queste parole è necessario ricordare chi le ha scritte. Kagan è uno dei più importanti intellettuali neoconservatori della sua generazione

«È difficile individuare un altro momento in cui gli Stati Uniti hanno subito una sconfitta totale in un conflitto, una disfatta così decisiva da non poter essere né riparata né ignorata», ha scritto Robert Kagan in un saggio pubblicato dall’Atlantic. La considerazione da cui muove l’articolo è che «l’escursione» di Donald Trump in Iran è un disastro non solo peggiore dell’invasione dell’Iraq di George W. Bush o della vasta e largamente inconcludente campagna ventennale in Afghanistan, ma è anch