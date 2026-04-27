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Donald Trump a tutta propaganda: la strategia del ballroom

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
27 aprile 2026 • 20:28Aggiornato, 27 aprile 2026 • 20:29

Intervenendo dopo gli spari alla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca il presidente alimenta la mentalità complottista che a lui piace e che è pane quotidiano dal tempo della sua prima campagna elettorale. Non scordiamocelo mai: Trump è un maestro nell’arte della pubblicità

La ridda di indiscrezioni e illazioni si infittisce di ora in ora, dal momento in cui, la sera del 25 aprile, due colpi di arma da fuoco hanno fatto saltare la cena annuale del presidente degli Stati Uniti con i giornalisti. Inaugurato nel 1921, il gala dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca è un’istituzione di Washington DC che, scrive il New York Times, «è stata amata e detestata da generazioni di addetti ai lavori, critici e osservatori della capitale». Istituita per celebrare

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Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

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