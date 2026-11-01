Il vero fallimento della premier Meloni è quello culturale

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Arrivata a Palazzo Chigi con l’immagine dell’underdog che doveva scardinare il sistema, si è trasformata in un ingranaggio dello stesso. E le sue ricette non sembrano molto diverse da quelle del passato. La manovra ne è la prova: molte misure pensate per vincere le prossime elezioni senza preoccuparsi della prossime generazioni

Essere giovani, in Italia, è diventato un problema. Forse lo è sempre stato ma in tempi di piazze piene e proteste sembra esserlo di più. Di certo la gravità del problema è cresciuta insieme al numero di politici che, manuale del perfetto aforisma alla mano, hanno trovato un modo più o meno intelligente per appropriarsi della celebre frase di Winston Churchill sugli uomini di stato che pensano alle prossime generazioni piuttosto che alle prossime elezioni. Anche Giorgia Meloni non ha fatto eccez