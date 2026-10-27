Il vero significato delle midterm è ciò che rivelano sul degrado della democrazia Usa

true false

A pochi giorni dal voto negli Stati Uniti, si dà quasi per scontato che i democratici riprendano la Camera, e anche per il Senato sia i sondaggi sia gli esperti danno l’opposizione in vantaggio. Eppure i motivi di inquietudine non mancano: la tenuta della base MAGA, il vantaggio repubblicano in termini di denaro, i collegi ridisegnati, lo spettro delle accuse di brogli e il fatto che persino una doppia vittoria non basterebbe ad annullare le politiche di Trump, né renderebbe saggio tentare di ri