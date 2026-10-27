Verso le urne

Il vero significato delle midterm è ciò che rivelano sul degrado della democrazia Usa

Chiara Cordelli
Chiara Cordelli
Chiara Cordelli
27 ottobre 2026 • 19:38
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La tenuta della base MAGA, il vantaggio repubblicano in termini di denaro, i collegi ridisegnati, lo spettro delle accuse di brogli e il fatto che persino una doppia vittoria non basterebbe ad annullare le politiche di Trump, né renderebbe saggio tentare di rimuoverlo con un impeachment, rendono il voto tutto tranne che scontato

A pochi giorni dal voto negli Stati Uniti, si dà quasi per scontato che i democratici riprendano la Camera, e anche per il Senato sia i sondaggi sia gli esperti danno l’opposizione in vantaggio. Eppure i motivi di inquietudine non mancano: la tenuta della base MAGA, il vantaggio repubblicano in termini di denaro, i collegi ridisegnati, lo spettro delle accuse di brogli e il fatto che persino una doppia vittoria non basterebbe ad annullare le politiche di Trump, né renderebbe saggio tentare di ri

Chiara Cordelli
Chiara Cordelli
Chiara Cordelli

Professoressa ordinaria di filosofia politica all’università di Chicago e senior research fellow a Sciences Po, Parigi. È autrice di Privatocrazia (Mondadori 2022) e The Privatized State (Princeton University Press 2020).

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