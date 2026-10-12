Il voto di midterm e la schizofrenia degli Stati Uniti

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Mancano ormai tre settimane al voto di midterm, nel quale gli americani saranno chiamati a votare per l’intera Camera dei Rappresentanti, per un terzo del Senato, per ben 36 governatorati, per 88 delle 99 assemblee legislative statali e per numerose altre cariche locali e referendum. Che cosa ci dicono queste elezioni sullo stato degli Usa, al netto di sondaggi che sembrano dare per assai probabile la riconquista democratica della Camera e secondo i quali persino il Senato sarebbe in bilico, a d