Il voto di midterm e la schizofrenia degli Stati Uniti

Da una parte, un paese sfiduciato, impaurito, esasperato. Dall’altra la vitalità delle primarie democratiche, che portano persino una roccaforte come il Texas ad essere di nuovo contendibile. Mancano tre settimane al voto, nel pieno della distopia trumpiana
Mancano ormai tre settimane al voto di midterm, nel quale gli americani saranno chiamati a votare per l’intera Camera dei Rappresentanti, per un terzo del Senato, per ben 36 governatorati, per 88 delle 99 assemblee legislative statali e per numerose altre cariche locali e referendum. Che cosa ci dicono queste elezioni sullo stato degli Usa, al netto di sondaggi che sembrano dare per assai probabile la riconquista democratica della Camera e secondo i quali persino il Senato sarebbe in bilico, a d