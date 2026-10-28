La strada fallimentare degli incentivi a pioggia alle imprese

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Si tratta di una congèrie di agevolazioni, contributi a fondo perduto e crediti d’imposta elargiti alle imprese private, sotto forma di una molteplicità di sussidi di entità limitata, privi di coordinamento e concessi in assenza di una chiara selezione dei settori strategici e di una verifica sistematica dei risultati ottenuti. La legge di Bilancio in discussione non fa eccezione

La prossima legge di Bilancio riproporrà una lunga e ricorrente coazione a ripetere – più che trentennale – della politica economica italiana: gli incentivi a pioggia alle imprese. Si tratta di una congèrie di agevolazioni, contributi a fondo perduto e crediti d’imposta elargiti alle imprese private, sotto forma di una molteplicità di sussidi di entità limitata, privi di coordinamento e concessi in assenza di una chiara selezione dei settori strategici e di una verifica sistematica dei risultati