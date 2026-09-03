Commenti

L’antifascismo riguarda il presente e non le ombre del passato

Michela Ponzani
Michela Ponzani
Michela Ponzani
Segui Domani su Google
03 settembre 2026 • 20:53

L’equivoco intorno all’indagine che riguarda il partito del generale Vannacci apre molti interrogativi. Per ora non si parla di ricostituzione del partito fascista, ma basta? Un’indagine della procura non cancella i milioni di italiani che in quelle parole d’ordine si riconoscono, e che nessuno pare contestare

Forse il fascismo non sarà eterno, come scriveva Umberto Eco. Ma con gli affari di casa nostra ci ha preso gusto. Qualcuno avrebbe dovuto ricordarlo a Roberto Vannacci: ai generali le tentazioni politiche non portano bene. Vedi il caso Pietro Badoglio e quell’8 settembre che fece scoprire a una generazione ribelle la bellezza della disobbedienza alla tirannia. Di certo il destino suona la sua beffa più divertente ora che a firmare gli accertamenti sui militari iscritti a Futuro nazionale è Marco

Michela Ponzani
Michela Ponzani
Michela Ponzani

Michela Ponzani (Roma 1978) insegna Storia contemporanea all'Università degli studi di Roma «Tor Vergata». Autrice e conduttrice televisiva di programmi culturali per Rai Storia, è stata borsista della Fondazione Luigi Einaudi di Torino e consulente dell'Archivio storico del Senato della Repubblica. Già Visiting Fellow presso il Remarque Institute della New York University, ha fatto parte del gruppo di ricerca della Commissione storica bilaterale italo-tedesca. Fra le sue pubblicazioni: Figli del nemico. Le relazioni d'amore in tempo di guerra 1943-48 (Laterza 2015) Donne di Roma. La lunga strada dell'emancipazione femminile nella città eterna (Rizzoli 2017). Per Einaudi ha pubblicato, con Rosario Bentivegna, Senza fare di necessità virtú, (2011), Guerra alle donne. Partigiane, vittime di stupro, «amanti del nemico» (1940-45) (2012 e 2021) e Processo alla Resistenza. L'eredità della guerra partigiana nella Repubblica 1945-2022 (2023). Attualmente conduce il programma di approfondimento culturale "Storie contemporanee.La ricerca storica in Italia" scritto e condotto da Michela Ponzani dedicato alle novità e agli approfondimenti della ricerca storica contemporanea, in onda in seconda serata su Rai Storia. Ha ideato e scritto il docufilm "Caro Presidente" prodotto da Indigo e trasmesso da Rai3 in prima serata. Un viaggio in cui piccole e grandi storie si intrecciano, lasciando spazio a emozioni, ricordi, memorie familiari e private. Il suo ultimo per Einaudi è Caro Presidente, ti scrivo. La Storia degli italiani nelle lettere al Quirinale (2024). Nel 2024 è stata insignita dell'onorificenza di Ufficiale al merito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE