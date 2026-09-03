L’antifascismo riguarda il presente e non le ombre del passato

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Forse il fascismo non sarà eterno, come scriveva Umberto Eco. Ma con gli affari di casa nostra ci ha preso gusto. Qualcuno avrebbe dovuto ricordarlo a Roberto Vannacci: ai generali le tentazioni politiche non portano bene. Vedi il caso Pietro Badoglio e quell’8 settembre che fece scoprire a una generazione ribelle la bellezza della disobbedienza alla tirannia. Di certo il destino suona la sua beffa più divertente ora che a firmare gli accertamenti sui militari iscritti a Futuro nazionale è Marco