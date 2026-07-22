Infantino a capo dell’Onu. Provocazione o follia?

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Quella del presidente Usa è una boutade o è serio? A cosa punta davvero? Per fare un segretario generale delle Nazioni Unite serve l’accordo dei cinque membri permanenti. Ma forse Donald è più interessato ad occupare la Fifa

Gianni Infantino segretario generale delle Nazioni Unite? Sembra una boutade, ma con Donald Trump non si può mai sapere se si tratta di fuochi d’artificio o di qualcosa di più serio. Iniziamo da come si fa un segretario generale dell’Onu. Decidono in sostanza i cosiddetti P5, cioè i membri permanenti del consiglio di sicurezza: Usa, Russia, Cina, Francia e Gran Bretagna. Siccome fino ad oggi i tre occidentali erano all’unisono, il negoziato era tra di loro e gli altri due. Ora anche questa “fa