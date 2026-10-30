L’intelligenza artificiale fa paura, ma la medicina racconta un’altra storia

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Non dovremmo chiederci soltanto quanto diventeranno intelligenti le macchine, ma quanto sapremo diventare intelligenti noi nell’usarle. Il futuro migliore non è quello in cui l’Ia sostituisce l’uomo. È quello in cui impariamo a riconoscere ciò che la macchina sa fare meglio, ciò che deve restare umano e il punto in cui le due intelligenze insieme possono fare qualcosa che nessuna delle due farebbe altrettanto bene da sola

L’intelligenza artificiale è diventata una delle grandi paure del nostro tempo: toglierà il lavoro e finirà per decidere al nostro posto. La tutela dei dati, gli errori difficili da riconoscere e il rischio di delegare troppo alle macchine sono problemi reali. Ma mentre discutiamo dei suoi pericoli, dalla medicina arriva una domanda più interessante: e se il vero confronto non fosse tra uomo e macchina, ma tra l’uomo da solo e l’uomo aiutato dall’Intelligenza artificale? L’Ia in medicina In sa