L’interesse nazionale può attendere, per il governo c’è solo l’interesse di parte

Piero Ignazipolitologo
19 dicembre 2025 • 20:40

Quando mai la presidente del Consiglio ha dialogato in parlamento apprezzando, se non consentendo, quanto diceva l’opposizione? Mai appunto, perché la cultura politica della premier non prevede tolleranza e pluralismo: vibra solo sulle corde dell’attacco, del vittimismo e del rancore. Questo stile politico crea un clima di tensione e rende volontariamente difficile raggiungere intese super partes

Per evitare il rischio di incidenti in vista della partita di pallacanestro tra la Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv, il comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico della città felsinea, composto da questore, prefetto, comandanti dei Carabinieri e della Finanza e sindaco, aveva stilato un documento il 5 novembre dove si affermava che era necessario spostare la gara di Eurolega ad altra data e ad altro luogo. I club interessati e la federazione internazionale erano d’accordo. D’imperio, invece,

Professore ordinario, insegna al dipartimento di scienze politiche e sociali all'Università di Bologna. Dal 2009 al 2012 ha diretto la rivista Il Mulino.

