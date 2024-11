Nel corso di un dibattito pubblico, Christian Raimo ha detto: «Da un punto di vista politico Valditara va colpito come si colpisce la Morte nera in Star Wars»

***







(Questo spazio bianco avrebbe dovuto ospitare un intervento di Christian Raimo, scrittore, professore, collaboratore di Domani, sospeso per tre mesi dall’insegnamento per aver espresso un’opinione non gradita dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Raimo avrebbe dovuto definire qui il senso delle sue critiche espresse nel corso di un dibattito pubblico, ma ritiene che in questo clima di repressione del dissenso da parte del governo un nuovo intervento potrebbe ulteriormente nuocergli).

COSì SUL GIORNALE IN EDICOLA E SULLO SFOGLIATORE DIGITALE

© Riproduzione riservata