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La politica della forza è fallita, re Donald si sta spogliando

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
22 marzo 2026 • 20:56

Uccidere coloro con cui si dovrà negoziare è “tradimento infame”. Il mondo non è più quello di ieri: non controlli 8 miliardi come facevi con 2. Occorrono strumenti migliori della sola forza. A Washington il re è quasi nudo 

L’Iran non si piega: al regime degli ayatollah basta resistere per annullare la strategia israelo-americana. Il sistema di Teheran è resiliente come l’idra dalle nove teste: ogni volta che ne tagli una ne crescono altre due. La tattica israeliana della decapitazione non fa che avvelenare gli animi. Lo ha denunciato autorevolmente il cardinal Matteo Zuppi in un’omelia particolarmente severa: «si arriva a uccidere quelli che sono gli interlocutori con cui si deve o si dovrà negoziare, tradimento i

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Mario Giro
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Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

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