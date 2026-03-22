La politica della forza è fallita, re Donald si sta spogliando

Uccidere coloro con cui si dovrà negoziare è “tradimento infame”. Il mondo non è più quello di ieri: non controlli 8 miliardi come facevi con 2. Occorrono strumenti migliori della sola forza. A Washington il re è quasi nudo
L’Iran non si piega: al regime degli ayatollah basta resistere per annullare la strategia israelo-americana. Il sistema di Teheran è resiliente come l’idra dalle nove teste: ogni volta che ne tagli una ne crescono altre due. La tattica israeliana della decapitazione non fa che avvelenare gli animi. Lo ha denunciato autorevolmente il cardinal Matteo Zuppi in un’omelia particolarmente severa: «si arriva a uccidere quelli che sono gli interlocutori con cui si deve o si dovrà negoziare, tradimento i