Il governo e il feticcio della flat tax

Per non rinunciare alla propaganda della flat tax, si moltiplicano i correttivi sulle detrazioni fiscali. Il risultato è un’Irpef sempre più complicata e meno trasparente
Nella prossima legge di bilancio il governo vorrebbe estendere da 50 a 60mila euro lo scaglione dell’Irpef al quale si applica l’aliquota del 33 per cento. Il beneficio crescerebbe fino a mille euro per chi guadagna almeno 60mila euro. Un risparmio che, in assenza di correttivi, spetterebbe integralmente anche a chi dichiara un milione di euro. Non è la prima volta che si presenta questo problema. Negli ultimi anni le riduzioni delle aliquote sono state accompagnate da interventi sulle detrazion