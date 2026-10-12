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Il governo e il feticcio della flat tax

Giuseppe Pisauro
Giuseppe Pisauro
Giuseppe Pisauroeconomista
12 ottobre 2026 • 20:10
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Per non rinunciare alla propaganda della flat tax, si moltiplicano i correttivi sulle detrazioni fiscali. Il risultato è un’Irpef sempre più complicata e meno trasparente

Nella prossima legge di bilancio il governo vorrebbe estendere da 50 a 60mila euro lo scaglione dell’Irpef al quale si applica l’aliquota del 33 per cento. Il beneficio crescerebbe fino a mille euro per chi guadagna almeno 60mila euro. Un risparmio che, in assenza di correttivi, spetterebbe integralmente anche a chi dichiara un milione di euro. Non è la prima volta che si presenta questo problema. Negli ultimi anni le riduzioni delle aliquote sono state accompagnate da interventi sulle detrazion

Giuseppe Pisauro
Giuseppe Pisauro
Giuseppe Pisauroeconomista

Già professore ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Dal 2014 al 2022 è stato Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

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