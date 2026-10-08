Uccidere senza odiare. La fabbrica di Gaza, la nostra smart city

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Gaza è un esperimento di (in)civiltà e i suoi abitanti non sono che cavie. Tra le tante cose che è, è anche profezia di ciò che significa davvero smart city. È uno dei tanti pensieri che mi ha procurato la visione di Naza, su cui molti si sono già espressi. C’è una paradossale consonanza tra le immagini ipertecnologiche di Tel Aviv e i racconti di ciò che è stato costruire Gaza. La prima è una città fondata sulla sabbia, senza resti e senza memoria. La fotografia cupa e densa del documentario re