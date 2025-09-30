false false

I vantaggi di un’attrice fatta con l’Ia che non respira, non mangia e non pensa sono infiniti, perché evitano tutta una serie di intoppi che un Javier Bardem con kefiah sul red carpet o una Susan Sarandon con le manette possono portare a una produzione cinematografica. Di questi fastidi ne sa qualcosa l’autrice di Harry Potter

Tilly Norwood non esiste, eppure è un’attrice già richiestissima a Hollywood, o almeno è così che ci racconta la fondatrice dell’agenzia di talenti generati con l’intelligenza artificiale che l’ha concepita. Sul suo profilo Instagram, curato nel dettaglio come quello di una persona in carne e follower, Tilly passeggia per Londra, sorseggia un frappuccino, lavora al computer, sorride e saluta con il volto inconfondibile di chi ha processato milioni di altri volti hollywoodiani alla ricerca della combinazione perfetta di lentiggini, denti bianchi e occhi innocenti da cyber-cerbiatta.

Insomma, benvenuta Tilly. I vantaggi di un’attrice che non respira, non mangia e non pensa sono infiniti, non solo perché arrivano in perfetta sintonia con il clima trumpiano di dazi e autarchia, ma anche perché evitano tutta una serie di intoppi che un Javier Bardem con kefiah sul red carpet o una Susan Sarandon con le manette possono portare a una produzione cinematografica. La macchina del soft power statunitense non può certo perdersi dietro ai capricci di chi si permette di invecchiare, perdere i capelli o di rifiutarsi di lavorare con Israele.

Di questi fastidi ne sa qualcosa la scrittrice J.K. Rowling, che si è vista voltare le spalle da tutte le sue creature in aperta lotta con le sue posizioni tacciate di transfobia, non ultima Emma Watson, da lei definita con affetto materno «una ignorante». Tagliamo la testa al topos letterario, evitiamo paradossi pirandelliani in cui autore e personaggio si scornano, lasciamo che sia ChatGpt a fare l’incantesimo con il remake di Harry Potter targato HBO. Tanto l’attrice perfetta per il ruolo di Hermione ce l’abbiamo già, mai sentito parlare di una certa Tilly?

© Riproduzione riservata