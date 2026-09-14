il commento

La battaglia infinita tra la democrazia e i tecnomiliardari

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
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14 settembre 2026 • 19:21

Qualunque sia la decisione di Altman, Amodei, Musk & co sulla moratoria sull’IA, è un fatto che i modelli esistenti sono al servizio di un disegno eversivo. Le democrazie dovrebbero imporre un fermo su ciò che esiste già e approvare norme severissime sul finanziamento e sull’uso dell’IA, cercando di emanciparsi dal potere dei padroni del psicosociale

Proviamo a tenere insieme la trama e l’ordito del tessuto tecnopolitico che sta dando forma alle nostre società. Alcuni mesi fa, il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, lanciò l’allarme sull’intelligenza artificiale, affermando che «l’era turbolenta dell’Ia è ormai iniziata». Diceva che i modelli di Ia sono «in grado di comportare rischi legati agli attacchi informatici, al bioterrorismo e alla sfera psicosociale». Pochi giorni fa, Jacob Coxon, un ingegnere di Anthropic, si è dimesso dall’azien

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

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