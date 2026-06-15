diritti e identità

La destra illiberale di Vannacci è il trionfo dell’aberrazione “woke”

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
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15 giugno 2026 • 20:06

Il leader di Futuro nazionale dice di odiare il wokismo, ma lo incarna. Perché, rappresentando l’idea che i diritti “appartengano” a chi li gode, ha sbrandellato il loro universalismo e regalato alla destra un’arma micidiale: la nazione etnica che decide su ciò che le persone sono e possono essere

I pasdaran della sovranità si sono mobilitati: «O con noi, guardiani della sovranità e garanti della cittadinanza, o con Von der Leyen, Draghi, le multinazionali e il globalismo». Rossobruni che parlano agli underdog più underdog, la “feccia della società”, come ha detto Roberto Vannacci al primo raduno di Futuro nazionale. Neri a tutti gli effetti. MAGA made in Italy. Giorgia Meloni ha detto in Parlamento, pochi giorni fa, che la destra diventa funzionale alla sinistra se le sue parti si lancia

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Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

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