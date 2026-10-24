La destra vuole far scegliere tra ordine e caos, in mezzo c’è il paese reale

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Per l’alleanza progressista, il centrosinistra, la sfida è comunicare che la sua agenda è la stessa di quel paese dimenticato, invertendo la narrazione degli ultimi anni, chiudendo la spirale autoreferenziale e autolesionista

«Siamo davanti a un fenomeno nuovo e complesso, qualcosa di mai visto al mondo. Allo stato attuale non vi è alcuna evidenza di una manipolazione dall’esterno». Così parlò il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi il 21 ottobre. Ieri lo stesso ministro ha annunciato sui social il fermo della “mente” del movimento 17 ottobre, il trentenne Youssef Siher. In poche ore siamo passati dal pianeta sconosciuto, i giovani e i giovanissimi incensurati che hanno invaso Milano, al grande vecchio, il cattivo