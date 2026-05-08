La diplomazia non è un deal: la strategia di Trump fa flop

true false

L’approccio del tycoon alle relazioni internazionali è quello di chi contratta l’acquisto di un appartamento sulla Fifth Avenue, ossia pensando che i calcoli opportunistici possano guidare i rapporti tra Stati al posto di alleanze o regole condivise. Ma la politica non è mai riducibile a uno scambio a somma zero, con vincitori e vinti. Per questo il presidente Usa si sta completamente perdendo nelle trattative con l’Iran

Tra le molte eterodossie per cui Donald Trump entrerà nella storia, c’è la sua concezione della diplomazia: temi epocali come la guerra e la pace, la morte e la vita, vengono gestiti come se si stesse contrattando l’acquisto di un loft sulla Fifth Avenue. Il perdurante stallo nelle trattative tra Usa e Iran mostra tutti i limiti di questo approccio e fa luce sul carattere “situazionista” della sua gestione degli affari pubblici, a dispetto dei roboanti richiami a una politica decisionista e marz