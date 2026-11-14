La forza della realtà può sconfiggere la post-verità

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Come dimostrano le elezioni midterm in Usa che hanno ribaltato lo schema dell’ultimo decennio. Le persone in carne e ossa, i giovani, le comunità locali, si rivoltano contro chi in nome del popolo ha costruito invece il potere di pochissimi e si riprendono la scena con gli strumenti della democrazia

Il 16 novembre 2016, dieci anni fa, l’Oxford dictionary scelse la parola dell’anno. Post-truth, la post-verità. Definiva le «circostanze in cui i fatti oggettivi sono meno influenti, nella formazione della pubblica opinione, del richiamo alle emozioni e alle convinzioni personali». Otto giorni prima Donald Trump era stato eletto presidente degli Stati Uniti. E cinque mesi prima gli inglesi avevano votato per la Brexit, l’uscita dall’Unione europea. In entrambi i casi la post-verità era stata dec