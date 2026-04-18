il ruolo dei paesi sunniti

La fragile tregua mediorientale si misurerà sulla questione palestinese

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
18 aprile 2026 • 20:45

La storia insegna che i cessate il fuoco in questa parte del mondo naufragano spesso. Ma se anche fosse una parentesi, è chiaro che i belligeranti, e soprattutto gli Stati Uniti, ritengono conveniente almeno a concedersi una pausa. A decidere però l’assetto futuro del Medio Oriente non saranno da soli gli Usa, Israele e il debole regime iraniano: altri attori, come Pakistan e Turchia, saranno fondamentali

Quanto possiamo fidarci dei cessate il fuoco paralleli Israele-Libano e Usa-Iran, quest’ultimo ancora incerto e intermittente? Non molto, suggeriscono le statistiche del Centre for Strategic and International Studies. Dei 360 cessate il fuoco concordati in Medio Oriente dal 1989 al 2020, più della metà è naufragato (e tra i rimanenti, solo alcuni hanno permesso l’avvio di un percorso negoziale concluso con una pace stabile). Più fragile che altrove, il cessate il fuoco mediorientale sconta la fi

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Guido Rampoldi
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Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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