La logica della guerra indebolisce le democrazie

true false

Chi pensa di aver vinto la pace, come l’arrogante imperialismo trumpiano, cela la disfatta dei principi su cui si era costruita l’egemonia americana nel dopoguerra. Anche la celebrazione hollywoodiana dell’accordo di pace tra Israele e Hamas - in realtà una fragile tregua - ha il retrogusto amaro di una sconfitta. Perché non si ottengono vittorie senza un minimo di riconoscimento tra le parti, per non di dire di comprensione

Nessuno vince mai veramente. E qualcuno perde tutto. È già successo. La fine della seconda guerra mondiale ha portato alla distruzione fisica, alla maledizione morale e alla perdita della sovranità di Germania e Giappone. Senza dimenticare i processi per gli sconfitti che riguardavano la loro condotta della guerra, al di là dello sterminio degli ebrei. Per render giustizia (iniziale e minimale) di quell’obbrobrio c’è voluto il processo ad Adolf Eichmann, a Gerusalemme nel 1961, una esperienza ch