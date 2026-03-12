La mercificazione della pace è l’ultimo stadio del neoliberismo

true false

Al centro del Board of Peace ci sono essenzialmente i soldi: dopo l’occupazione dell’economia e della politica, ora tocca alla governance globale. Più che una scelta tradizionalista, sovranista o nazionalista si tratta di un’accelerazione che mette insieme globalismo e denaro. Peccato che senza il tycoon l’architettura non terrà

Nel nostro mondo tutto progressivamente si privatizza, anche la guerra con mercenari e contractor. Non deve sorprendere che si tenti di privatizzare la pace. Il Board of Peace di Gaza è questo, e i suoi creatori sono i protagonisti della privatizzazione galoppante. In primis certamente lo stesso presidente Donald Trump, ma non è il solo: ci sono intere nazioni che hanno scommesso sulla privatizzazione globalizzata, leader del passato riconvertiti alla privatizzazione delle relazioni internaziona