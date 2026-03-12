il commento

La mercificazione della pace è l’ultimo stadio del neoliberismo

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
12 marzo 2026 • 20:05

Al centro del Board of Peace ci sono essenzialmente i soldi: dopo l’occupazione dell’economia e della politica, ora tocca alla governance globale. Più che una scelta tradizionalista, sovranista o nazionalista si tratta di un’accelerazione che mette insieme globalismo e denaro. Peccato che senza il tycoon l’architettura non terrà 

Nel nostro mondo tutto progressivamente si privatizza, anche la guerra con mercenari e contractor. Non deve sorprendere che si tenti di privatizzare la pace. Il Board of Peace di Gaza è questo, e i suoi creatori sono i protagonisti della privatizzazione galoppante. In primis certamente lo stesso presidente Donald Trump, ma non è il solo: ci sono intere nazioni che hanno scommesso sulla privatizzazione globalizzata, leader del passato riconvertiti alla privatizzazione delle relazioni internaziona

Per continuare a leggere questo articolo

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE