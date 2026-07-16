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La minima illusione della “generazione Mariotto Segni”

Christian Raimo
Christian Raimo
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16 luglio 2026 • 21:23

Ogni generazione ha il suo battesimo politico, e di solito lo racconta con un certo orgoglio: chi ha votato per il divorzio nel 1974, chi ha difeso la 194, chi ha visto chiudere i manicomi con la legge Basaglia, chi ancora prima aveva battagliato e poi gioito per il referendum tra monarchia e Repubblica. Noi nati a metà anni Settanta, ci siamo ritrovati a subire quella che venne spacciata per una rivoluzione della politica e che invece ancora oggi somiglia a quello che è: una diatriba per il pot

Christian Raimo
Christian Raimo
Christian Raimo

Scrittore e traduttore. Ha collaborato con diverse riviste letterarie (Liberatura, Elliot-narrazioni, Accattone, Il maleppeggio), quotidiani (il manifesto, Liberazione (quotidiano)) e con la casa editrice romana Minimum fax. Con la stessa casa editrice ha pubblicato, nel 2001, la sua raccolta di racconti di esordio, Latte. Il suo primo romanzo, Il peso della grazia, è uscito nel 2012 per Einaudi.

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