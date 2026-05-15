La paura dei barbari, l’ultimo paradosso della civiltà europea

true false

A proposito di ultradestre e sovranismi: il terrore dell’altro da sé produce in Europa intolleranza e comportamenti violenti tali da trasformare il continente in una grande regione barbara. Ma come diceva Todorov, i barbari non sono quelli di cultura diversa, bensì quelli che si rifiutano di riconoscere l’altro

Da molti anni le democrazie occidentali sono attraversate da mutamenti profondi e assalite da movimenti e partiti populisti variamente declinati, dai paesi nordici a quelli mediterranei dell’Europa, al vasto territorio degli Usa dove soffia un vento pesante che ancora non recede. In Europa sembra che secoli di civiltà, di arte, cultura, bellezza cercata e realizzata si stiano sbriciolando e i voli della mente sembrano uccelli braccati in un cielo tempestoso. In Francia la destra estrema di Marin