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La paura dei barbari, l’ultimo paradosso della civiltà europea

Sara Gentile
Sara Gentile
Sara Gentilepolitologa
15 maggio 2026 • 19:14

A proposito di ultradestre e sovranismi: il terrore dell’altro da sé produce in Europa intolleranza e comportamenti violenti tali da trasformare il continente in una grande regione barbara. Ma come diceva Todorov, i barbari non sono quelli di cultura diversa, bensì quelli che si rifiutano di riconoscere l’altro

Da molti anni le democrazie occidentali sono attraversate da mutamenti profondi e assalite da movimenti e partiti populisti variamente declinati, dai paesi nordici a quelli mediterranei dell’Europa, al vasto territorio degli Usa dove soffia un vento pesante che ancora non recede. In Europa sembra che secoli di civiltà, di arte, cultura, bellezza cercata e realizzata si stiano sbriciolando e i voli della mente sembrano uccelli braccati in un cielo tempestoso. In Francia la destra estrema di Marin

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Sara Gentile
Sara Gentile
Sara Gentilepolitologa

Politologa, professoressa invitata al Cevipof (Sciences Po), Parigi. Collabora con la Fondazione Feltrinelli partecipando ad una linea di ricerca sulla leadership. Collabora con le riviste Italianieuropei e Critica sociale

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