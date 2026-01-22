La psico-bufera di Trump destabilizza il mondo

true false

La sequenza degli ultimi tre discorsi di Donald Trump induce nelle persone sobrie il desiderio di sottoporsi all’alcoltest. Giusto per togliersi il dubbio. La raffica di sproloqui e flussi di incoscienza proposti in rapida sequenza fra Washington e Davos lascia il mondo con una sensazione di confusione e ubriachezza, ma senza euforia. La sintesi politica della tremenda abbuffata di parole messe insieme per libera associazione è che il presidente è passato nel giro di qualche ora dalla feroce pre