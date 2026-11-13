Il fascismo «di popolo» e le invenzioni storiche di La Russa

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Checché ne il presidente del Senato, è naturalmente falso che fu il popolo a volere il fascismo. A volere la dittatura furono semmai la monarchia, gli agrari, gli industriali, i latifondisti, gli apparati militari. Tutti spaventati dal popolo

È il popolo che ha voluto il fascismo, non è la rivoluzione fascista. C’è stata la marcia su Roma, dopo santificata dal popolo. Ha sbagliato il popolo». La versione dell’avvento della dittatura in Italia fornita dal presidente del Senato Ignazio Benito La Russa ben rappresenta la torsione cui la storia è sottoposta dalla presenza dei postfascisti missini ai vertici dello Stato nato dalla Resistenza e dalla sconfitta storica dei saloini che si radunarono dietro l’esercito nazista. Gli stessi fasc