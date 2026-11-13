revisionismi e storture

Il fascismo «di popolo» e le invenzioni storiche di La Russa

Davide Conti
Davide Conti
Davide Contistorico
13 novembre 2026 • 21:16
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Checché ne il presidente del Senato, è naturalmente falso che fu il popolo a volere il fascismo. A volere la dittatura furono semmai la monarchia, gli agrari, gli industriali, i latifondisti, gli apparati militari. Tutti spaventati dal popolo

È il popolo che ha voluto il fascismo, non è la rivoluzione fascista. C’è stata la marcia su Roma, dopo santificata dal popolo. Ha sbagliato il popolo». La versione dell’avvento della dittatura in Italia fornita dal presidente del Senato Ignazio Benito La Russa ben rappresenta la torsione cui la storia è sottoposta dalla presenza dei postfascisti missini ai vertici dello Stato nato dalla Resistenza e dalla sconfitta storica dei saloini che si radunarono dietro l’esercito nazista. Gli stessi fasc

Davide Conti
Davide Conti
Davide Contistorico

Davide Conti, storico, consulente della Procura di Bologna (inchiesta sulla strage 2 agosto 1980), già consulente della Procura di Brescia (inchiesta sulla strage 28 maggio 1974), è stato consulente dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica. È autore della ricerca sulla Guerra di Liberazione a Roma 1943-1944 che ha determinato il conferimento della Medaglia d'oro al Valor Militare alla città di Roma da parte del Presidente della Repubblica. Per Einaudi ha pubblicato Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana (2017 e 2018), L'Italia di piazza Fontana. Alle origini della crisi repubblicana (2020) e Fascisti contro la democrazia. Almirante e Rauti alle radici della destra italiana 1946-1976 (2023).

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