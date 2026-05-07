La Russa e la Flotilla, perché alla destra fa paura la partecipazione

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Le parole di Ignazio La Russa contro la Flotilla mostrano il fastidio (che non è solo dell’estrema destra) verso la partecipazione popolare, libera e diffusa. Ma i “corpi”, nelle piazze e in mare, restano la manifestazione più forte della coscienza democratica contro l’indifferenza

Le esternazioni di Ignazio La Russa sono di due categorie: quelle fascistoidi, e quelle sciocche. Non proprio edificante, per chi funge da capo dello Stato, garante della Costituzione, ogni volta che il presidente Sergio Mattarella è all’estero. Qualche volta, però, il presidente del Senato ci sorprende con dichiarazioni di un terzo tipo: quelle sia fascistoidi, sia sciocche. Ne è un esempio la sua recente domanda retorico-polemica rivolta a chi si è imbarcato nei viaggi della Global Sumud Floti