La sconfitta di Meloni. Tre lezioni dal referendum

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Quel che è successo dimostra che la partita delle politiche si può vincere. il centro-sinistra, però, non deve pensare che la strada sia in discesa. Il No non si trasformerà automaticamente in un voto alle forze di opposizione , se queste non saranno coese e non proporranno un’idea chiara dell’Italia, alternativa a quella della premier

Il voto referendario può essere uno spartiacque per la politica e forse anche per la storia d’Italia. A patto di comprenderne bene il significato. Ne dovremmo ricavare tre insegnamenti. Primo: l’inadeguatezza di Giorgia Meloni, la grande sconfitta. Ma davvero si può ancora sostenere che la nostra premier sia dotata di eccezionale fiuto e lucidità politica? Meloni ha condotto una campagna fallimentare e contraddittoria: da un lato ha dichiarato di voler realizzare una riforma liberale, dall’altro