La sinistra e la via spagnola. I diritti economici e civili devono avanzare insieme

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È questa la questione che il caso spagnolo pone al campo largo: come legare innovazione, lavoro, welfare e libertà in un programma comune? Non una lista di provvedimenti da copiare, ma un’esperienza con cui confrontarsi. La via alta allo sviluppo non passa solo dalle tecnologie: passa dalle persone

Prima e dopo il varo delle proposte programmatiche dei Cinque Stelle, il dibattito sul campo largo si è concentrato soprattutto sulle divergenze nella politica verso Kiev. È rimasta invece in ombra una domanda altrettanto importante: esiste un’idea di sviluppo capace di unire il centrosinistra? Il confronto con la Spagna offre un utile spunto di riflessione, anche alla luce del recente scontro tra Giorgia Meloni e il governo Sánchez sulla crisi di Ceuta. Italia e Spagna sono state a lungo consid