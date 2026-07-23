La sinistra non può vincere giocando sempre di rimessa

Il pericolo di una egemonia politico-culturale della destra è cresciuto in questi mesi. Paradossalmente, il referendum sembra essere stata una doccia rinvigorente per le forze di governo. È come se si fossero convinti che non c’è una vera minaccia dall’opposizione
Imperversa l’anticiclone del referendum sulla giustizia. Da settimane il governo e i partiti della coalizione di destra, della quale fa parte oramai chiaramente il generale Roberto Vannacci – dimostrando ancora una volta di più che a destra va bene tutto pur di sconfiggere i nemici – occupano la scena politica. Ogni occasione è buona per saturare il dibattito con una serie di iniziative che mettono costantemente sulla difensiva la sinistra. Nemmeno la morte di Abderrahim Fakir, domenica scorsa a