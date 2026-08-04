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La svolta culturale razzista dietro la parola remigrazione

Mariano Croce
Mariano Croce
Mariano Crocefilosofo
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04 agosto 2026 • 21:05Aggiornato, 04 agosto 2026 • 21:06

Nel corso di due millenni, l’identità europea ha vissuto di una continua dialettica con l’altro da sé: dall’elastica intelligenza con cui Roma antica ha saputo appropriarsi delle forme di vita più remote ai movimenti incessanti delle genti che, nella modernità, hanno riscritto la fisionomia di interi popoli

Nel corso di due millenni, l’identità europea ha vissuto di una continua dialettica con l’altro da sé: dall’elastica intelligenza con cui Roma antica ha saputo appropriarsi delle forme di vita più remote ai movimenti incessanti delle genti che, nella modernità, hanno riscritto la fisionomia di interi popoli. Non c’è paese occidentale che sia stato capace di mantenersi in vita senza ibridarsi per tramite dei flussi migratori. Eppure, come per uno sconcertante atto di rimozione psichica, l’Europa

Mariano Croce
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Mariano Crocefilosofo

Mariano Croce insegna filosofia politica presso Sapienza Università di Roma

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