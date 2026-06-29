il commento

La virtù della moderazione smarrita dai moderati stessi

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
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29 giugno 2026 • 18:55

Non c’è posto per la moderazione, che, anzi, rischia di diventare ciò che dovrebbe curare: una postura radicale. Ne parla Aurelian Craiutu in un libro appena tradotto in italiano col titolo, Essere moderati. Lettere ai giovani radicali

In questo tempo dominato da opinioni censite e fatte passare per verità succede una cosa strana: i sondaggi ci allenano all’indignazione, ma ci rendono incapaci di distribuirla con ponderata riflessione. Succede dunque che un moderato di buon senso sia considerato troppo di sinistra (ovvero woke) da un conservatore, oppure troppo di destra (ovvero un reazionario) da uno di sinistra. In un’epoca contrassegnata da verità identitarie (un ossimoro, ma tant'è!) ed eresie, si rischia di non trovare un

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

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