L’ambiguità delle élite di fronte alle disuguaglianze

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Di fronte alle proteste dei giovani, il richiamo alla necessità di ascoltarli è diventato una risposta ipocrita di una parte rilevante delle classi dirigenti. La funzione è spesso più autoassolutoria che politica: permette di esibire sensibilità verso il disagio senza distinguere le rivendicazioni dai comportamenti e senza discutere le responsabilità di chi ha governato. L’ipocrisia emerge quando a invocare l’ascolto sono personalità che occupano da anni, talvolta da decenni, posizioni apicali e