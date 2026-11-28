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La vuota, ciarliera Terza Repubblica in formazione, così l’hanno definita i padri fondatori Bignami e Donzelli, ha trovato il suo degno suggello nello sbrego istituzionale del presidente del Senato Ignazio La Russa. Non contento di aver provato a riscrivere la storia dell'avvento del fascismo, ha invaso le funzioni e le scelte di un altro organo costituzionale, la Consulta chiamata a decidere sulla Corte costituzionale. In una situazione di drammatica tensione internazionale, con la guerra di Uc