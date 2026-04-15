Le giravolte della destra per salvare faccia e consensi

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È stato davvero coraggio quello della premier? O piuttosto abilità nel cogliere il momento opportuno, fiutando l’aria non più favorevole al tycoon, alle sue intemperanze, alla sua megalomania, soprattutto alle sue guerre, quando ha compreso che dal ruolo presunto di “ponte” tra le sponde dell’Atlantico c’era ormai poco o nulla da guadagnare?

Secondo il ministro Tajani «una persona coraggiosa» come Giorgia Meloni «non rinuncia mai a dire ciò che pensa». E l’avrebbe fatto anche questa volta, difendendo papa Leone XIV dagli attacchi di Donald Trump, anche a costo di provocare l’ira del presidente Usa. Il quale ha reagito con parole di sdegno e disprezzo per il voltafaccia della sua più pervicace sostenitrice tra i capi di governo europei, l’ultima vera alleata dopo la disfatta elettorale di Viktor Orbán. Ma è stato davvero coraggio que