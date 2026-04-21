Le migliori primarie sono le elezioni politiche

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Secondo Max Weber i leader si selezionano in Parlamento e competono poi alle elezioni. Elly Schlein, nella relativamente breve carriera politica, ha accumulato un’esperienza di tutto rispetto: prima nelle assemblee legislative elettive (Regione, Parlamento europeo e Parlamento italiano) e ha svolto un ruolo politico amministrativo e di governo a livello regionale. Sul piano partitico, assieme a una militanza nei movimenti, ha combattuto le elezioni primarie, le uniche veramente competitive, all’