sinistra e leadership

Le migliori primarie sono le elezioni politiche

Gianluca Passarelli
Gianluca Passarelli
Gianluca Passarellipolitologo
21 aprile 2026 • 20:39

Con l’attuale sistema elettorale sarebbe naturale che si decidesse all’interno del Parlamento il capo della coalizione, proponendo colui/colei che guida il partito più numeroso e, comunque, colui/colei abile ad amalgamare attorno a sé la maggioranza in grado di ottenere il voto di fiducia in entrambi i rami

Secondo Max Weber i leader si selezionano in Parlamento e competono poi alle elezioni. Elly Schlein, nella relativamente breve carriera politica, ha accumulato un’esperienza di tutto rispetto: prima nelle assemblee legislative elettive (Regione, Parlamento europeo e Parlamento italiano) e ha svolto un ruolo politico amministrativo e di governo a livello regionale. Sul piano partitico, assieme a una militanza nei movimenti, ha combattuto le elezioni primarie, le uniche veramente competitive, all’

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Gianluca Passarelli
Gianluca Passarelli
Gianluca Passarellipolitologo

Professore in Scienza politica e Politica comparata presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Sapienza. È autore, tra l’altro, di: Eleggere il presidente. Gli Stati Uniti da Roosevelt a oggi (2024); Stati Uniti d'Europa (2024); Il Presidente della Repubblica in Italia (2022); La Lega di Salvini. Estrema destra di governo (2018). È curatore della collana Presidential Politics (Palgrave).

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