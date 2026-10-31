Le piazze e il papa. Il ritorno in scena dei cittadini

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Da una parte il cittadino Prevost che, primo pontefice della storia, decide di votare per le midterm: un manifesto di fiducia nella democrazia nel momento di tanta stanchezza democratica. Dall’altra l’Italia di Meloni che si colloca in un altro punto: quello dei centinaia di fermi senza spiegazioni che non sia il sospetto

Sono i giorni della crisi e della sorpresa democratica. La sorpresa democratica del Brasile con la rimonta di Lula, della Serbia del voto alla Lista studentesca che ha sconfitto Aleksandar Vučić. La crisi democratica segnata dalla fuga di Flavio Bolsonaro a Miami, con il mancato riconoscimento del vincitore che trasforma ogni elezione in un giudizio di Dio, dalla paralisi israeliana costruita dall'architetto del caos Benjamin Netanyahu, con il rifiuto di scongelare i partiti arabi che valgono un