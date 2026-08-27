Commenti

La Lega non ha mai fatto i conti con sé stessa, per questo rischia di dissolversi

Gianluca Passarelli
Gianluca Passarelli
Gianluca Passarellipolitologo
Segui Domani su Google
27 agosto 2026 • 19:17

Non c’è stato alcun mutamento dal punto di vista dell’epistemologia, dell’ideologia, ma aggiustamenti tattici dovuti a scelte individuali. In taluni casi portate avanti repentinamente e in maniera significativa per decisioni imposte al partito dal leader carismatico Umberto Bossi.

I socialdemocratici tedeschi ebbero Bad Godesberg nel 1959 con cui abbandonarono la strada marxista, i comunisti italiani con la Bolognina nel 1989 e il biennio successivo hanno chiuso con il comunismo, e anche il Movimento sociale italiano, pur tra contraddizioni e reticenze, a Fiuggi nel 1995 tentò di lavare i panni del passato fascista. Partiti ideologici che hanno rivisto, più o meno profondamente, ma con decisione, la linea precedente. Un cambiamento, come per il Partito comunista italiano,

Gianluca Passarelli
Gianluca Passarelli
Gianluca Passarellipolitologo

Professore in Scienza politica e Politica comparata presso il dipartimento di Scienze politiche della Sapienza. È autore, tra l’altro, di: La roccia di Ventotene - Storia di un manifesto antisovranista (2025); Eleggere il presidente - Gli Stati Uniti da Roosevelt a oggi (2024); Stati Uniti d'Europa (2024); Il Presidente della Repubblica in Italia (2022); La Lega di Salvini - Estrema destra di governo (2018). È curatore della collana Presidential Politics (Palgrave).

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE