La Lega non ha mai fatto i conti con sé stessa, per questo rischia di dissolversi

true false

I socialdemocratici tedeschi ebbero Bad Godesberg nel 1959 con cui abbandonarono la strada marxista, i comunisti italiani con la Bolognina nel 1989 e il biennio successivo hanno chiuso con il comunismo, e anche il Movimento sociale italiano, pur tra contraddizioni e reticenze, a Fiuggi nel 1995 tentò di lavare i panni del passato fascista. Partiti ideologici che hanno rivisto, più o meno profondamente, ma con decisione, la linea precedente. Un cambiamento, come per il Partito comunista italiano,