Una finanziaria fragile: per la destra arriva la resa dei conti con gli elettori

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Un governo che ha vissuto una invidiabile e innegabile fase di stabilità da record arriva senza un bilancio di successi né in Europa né in Italia. Il massimo che si può dire è che i cambiamenti nell’Unione europea, nessuno dei quali in senso sovranista, sono avvenuti con accordi ampli e complessi, non per iniziativa italiana

Prima o poi arriva il momento della resa dei conti. Chi governa è chiamato a dire agli elettori che cosa ha fatto per loro (e, nel mio mantra politologico, a spiegare che cosa non ha fatto e fatto male). Con Humphrey Bogart, diremo “È la democrazia, bellezza”. Qualcuno, come lo spudorato tycoon d’oltreoceano, è arrivato a promettere una ricompensa di 5mila dollari agli americani che con il loro voto gli avessero permesso di vincere le elezioni di metà mandato. Per fortuna del debito pubblico Usa