il commento

Una finanziaria fragile: per la destra arriva la resa dei conti con gli elettori

Gianfranco Pasquino
10 novembre 2026 • 20:06
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Un governo che ha vissuto una invidiabile e innegabile fase di stabilità da record arriva senza un bilancio di successi né in Europa né in Italia. Il massimo che si può dire è che i cambiamenti nell’Unione europea, nessuno dei quali in senso sovranista, sono avvenuti con accordi ampli e complessi, non per iniziativa italiana

Prima o poi arriva il momento della resa dei conti. Chi governa è chiamato a dire agli elettori che cosa ha fatto per loro (e, nel mio mantra politologico, a spiegare che cosa non ha fatto e fatto male). Con Humphrey Bogart, diremo “È la democrazia, bellezza”. Qualcuno, come lo spudorato tycoon d’oltreoceano, è arrivato a promettere una ricompensa di 5mila dollari agli americani che con il loro voto gli avessero permesso di vincere le elezioni di metà mandato. Per fortuna del debito pubblico Usa

Gianfranco Pasquino
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