Non si capisce qual è l’idea del governo sull’economia

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La legge di Bilancio promette benefici fiscali a gruppi diversi e finanzia interventi puntuali, senza rendere riconoscibile un progetto che coordini domanda, servizi pubblici, innovazione e trasformazione industriale

Da troppi anni l’economia italiana cresce meno di quella europea, nonostante il Pnrr. Il problema non è soltanto quanto si spende, ma in che cosa si investe e con quale capacità di modificare la struttura produttiva. Se le risorse rafforzano attività esistenti senza aumentare l’intensità tecnologica, la ricerca e l’autonomia industriale, possono sostenere la domanda nel breve periodo senza imprimere una svolta alla crescita. È una delle questioni che la legge di Bilancio dovrebbe affrontare, ma