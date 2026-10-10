Tra pieni poteri e caos totale, il sogno “cesarista” di Meloni

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Il diritto internazionale, i diritti civili, i diritti sociali sono facce dello stesso poliedro, avrebbe detto papa Francesco. Sono la difesa dei deboli contro i forti, ancora più preziosa in questi tempi cattivi, di delirio di onnipotenza di satrapi anziani, i gangster politici che affollano lo scenario mondiale. Ce lo hanno ricordato in questi giorni due donne. Navi Pillay, premio Nobel per la pace 2026, la giurista sudafricana che ha avuto il coraggio di sfidare tanti poteri, prima di dire la