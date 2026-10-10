il commento

Tra pieni poteri e caos totale, il sogno “cesarista” di Meloni

Marco Damilano
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10 ottobre 2026 • 20:25
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Il diritto internazionale, i diritti civili, i diritti sociali sono facce dello stesso poliedro, avrebbe detto papa Francesco. Sono la difesa dei deboli contro i forti, ancora più preziosa in questi tempi cattivi, di delirio di onnipotenza di satrapi anziani, i gangster politici che affollano lo scenario mondiale. Ce lo hanno ricordato in questi giorni due donne. Navi Pillay, premio Nobel per la pace 2026, la giurista sudafricana che ha avuto il coraggio di sfidare tanti poteri, prima di dire la

Marco Damilano
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Marco Damilano

Giornalista e saggista, è stato direttore de L'Espresso dal 2017 al 2022. Collabora con Domani e, da settembre 2022, conduce una striscia quotidiana di informazione in onda su Rai3

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