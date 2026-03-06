l’analisi

La legge elettorale di Meloni è inutile e dannosa

foto Ansa
Gianluca Passarelli
06 marzo 2026 • 19:17Aggiornato, 06 marzo 2026 • 19:17

Sistemi elettorali con premio di maggioranza fisso non esistono nel «globo terracqueo». La Grecia lo ha abolito lasciando una formula che modula il premio tra zero e il 16,6 per cento dei seggi e quindi non rimarrebbe che l’Italia, che adottò un sistema majority assuring pari al 55 per cento dei seggi (alla Camera) tra il 2005 e il 2014 allorché la Corte costituzionale la dichiarò parzialmente illegittima. Inutile e dannoso Il premio di maggioranza è inutile e dannoso. Inutile perché se una fo

Per continuare a leggere questo articolo

Gianluca Passarelli
Professore in Scienza politica e Politica comparata presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Sapienza. È autore, tra l’altro, di: Eleggere il presidente. Gli Stati Uniti da Roosevelt a oggi (2024); Stati Uniti d'Europa (2024); Il Presidente della Repubblica in Italia (2022); La Lega di Salvini. Estrema destra di governo (2018). È curatore della collana Presidential Politics (Palgrave).

