Ha ragione Enrico Letta nel definire «vergognosa speculazione politica» l’attacco contro il Pd da parte della destra e dei suoi giornali sul caso della ragazza pachistana Saman Abbas, uccisa a Reggio Emilia dalla famiglia per salvare l’onore. In un orwelliano ribaltamento di senso, chi non si è mai curato dei diritti, in particolare di quelli legati al genere e alla libera sessualità, punta ora il dito contro chi fa del contrasto alla violenza sulle donne un punto fondamentale della propria politica, prestando attenzione alle pratiche delle comunità immigrate.

Proprio l’Emilia-Romagna ha varato una legge regionale di contrasto a mutilazioni genitali femminili, tratta e matrimoni forzati. Mentre la destra xenofoba e razzista non ha fatto altro che ghettizzare gli immigrati negando loro ogni diritto, e ignorando lo sfruttamento schiavistico in campagne e fabbrichette.

La sinistra invece può vantare molti interventi a sostegno di chi è arrivato sulle nostre sponde. Sono proprio le amministrazioni locali governate dalla sinistra, spesso coadiuvate dall’associazionismo cattolico, che mettono a disposizione risorse, personale, mediatori culturali per favorire la socializzazione ai nostri valori e ai nostri principi di vita civile.

La destra si limita invece a dire ci sono dei selvaggi tra noi e che vanno separati ed espulsi.

Quando si irride alla richiesta dell’attribuzione della cittadinanza ai giovani stranieri nati in Italia, ribadita dal segretario del Pd, si sottintende che queste persone devono essere trattate come untermenschen, sottouomini. La linea nera che unisce la destra salviniana-meloniana e anche berlusconiana è proprio quella della superiorità dell’uomo bianco.

Quindi le pratiche barbare, violente e inaccettabili, a cui si dedicano alcune comunità immigrate, sono la prova della loro inferiorità.

Piuttosto, il paese in cui si è dovuto aspettare il 1981 per cancellare dal codice il delitto d’onore, un’abitudine «siculo-pakistana», come disse una volta disse Giuliano Amato suscitando indignazione a destra, deve ricordare quanto impegno è necessario per sradicare idee e costumi incompatibili con la nostra attuale società.

