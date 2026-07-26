L’Europa e il bellicismo, quel paradosso politico sul quale l’estrema destra lucra

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Siamo in pericolo proprio perché la guerra prosegue: non c’è vittoria convenzionale in vista ma solo un aggravamento della stessa. Se non convince tale ragionamento, si guardi a ciò che le destre radicali europee (e antieuropeiste) stanno lucrando in termini elettorali facendo leva sulle normali angosce della popolazione

Oggi più si è europeisti e più si invoca la vittoria contro la Russia e il riarmo, non solo come difesa o deterrenza ma per combattere davvero. In Italia, e negli altri Stati membri, ci sono più leader e analisti convinti della guerra inevitabile dentro i partiti europeisti che in quelli euroscettici o sovranisti. Si tratta di un paradosso tenendo conto che Jean Monnet diceva che è meglio combattersi attorno a un tavolo che sul campo di battaglia. L’idea di Europa è nata dal rifiuto della guerra