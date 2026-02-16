Lezioni del Maga: Rubio insegna, Meloni annuisce

true false

Il segretario di Stato ha chiarito che non è sufficiente essere alleati degli Usa se l'Europa non fa suo il verbo Maga. Non è agli Stati Uniti che l'Europa deve dimostrarsi ed essere alleata, ma a questi Stati Uniti, e quindi disposta a portare avanti gli stessi «valori» trumpiani. A strettissimo giro di posta, la nostra premier ha segnalato la sua adesione