Alta velocità e concorrenza. Le liberalizzazioni europee portano vantaggi all’Italia

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Il 2026 dovrebbe essere l’anno in cui le ferrovie europee accelerano l’avvento della concorrenza. Si è già visto che il mondo ferroviario può trarre grandi benefici da questa apertura, iniziata proprio in Italia nei servizi di Alta Velocità. Infatti, l’avvento di Italo ha visto ridursi le tariffe pagate dai viaggiatori (una ricerca del Politecnico stima la riduzione intorno al 30 per cento), ed aumentare le frequenze del servizio. E questo ha fatto esplodere il traffico, sottraendolo all’aereo,