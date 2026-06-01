l’analisi

Liberi di scegliere: la “disobbedienza” da cui tutto partì

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
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01 giugno 2026 • 20:04

Dopo anni di obbedienza imposta, gli italiani e le italiane si trovarono a ricostruire le condizioni per una nuova obbedienza, e riscrissero le regole nei loro villaggi liberati. Fu grazie a loro che l’Italia, disonorata dalla monarchia e dal fascismo, riacquistò l’onore militare e civile

Il quinquennio 1943-1948 (dalla caduta del regime fascista all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana) cambiò radicalmente il volto politico e sociale del nostro paese. In quei cinque anni l’Italia bruciò le tappe e divenne democratica dopo vent’anni di regime e settant’anni di governo monarchico ostile alla democrazia. Soprattutto, dopo quasi dieci anni di guerra: dalla conquista coloniale dell’Etiopia fino al contributo determinante del regime di Benito Mussolini alla guerra civile

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Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

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